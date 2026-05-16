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Что-то от Димы и Серёжи. Живой подкаст
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сергей Орлов Звезда российской комедии, победитель в номинации «Лучший сольный концерт» фестиваля «Панчлайн». Потрясающий рассказчик с историями на все случаи жизни. Резидент StandUp Club #1, участник «Вечернего Урганта» на Первом канале. Дмитрий Коваль Любитель компьютерных игр. Выглядит как скейтер, чтобы все думали, что он крутой.
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