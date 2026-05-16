Сергей Орлов Звезда российской комедии, победитель в номинации «Лучший сольный концерт» фестиваля «Панчлайн». Потрясающий рассказчик с историями на все случаи жизни. Резидент StandUp Club #1, участник «Вечернего Урганта» на Первом канале. Дмитрий Коваль Любитель компьютерных игр. Выглядит как скейтер, чтобы все думали, что он крутой.