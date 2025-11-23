Спектакль раскрывает драматическую историю встречи двух мужчин — представителей разных поколений. Молодой Джерри (25 лет), жаждущий получить всё и сразу, сталкивается с Питером (40 лет), у которого жизнь уже в значительной степени устроена. Зрители погружаются в мир внутренних противоречий и философских размышлений о свободе, судьбе и контроле над собственной жизнью. Почему наши движения и поступки ограничены сознанием или неведомыми внешними силами? Как обстановка в семье влияет на жизненный путь человека? История Джерри — это рассказ о поиске свободы и внутреннем конфликте, вызванном непростыми обстоятельствами детства. Питер же представляет собой другой жизненный путь, где многое сложилось благополучно. Спектакль заставляет задуматься о том, насколько мы действительно управляем своей судьбой, и приглашает к размышлению о тайнах человеческой души и её взаимодействии с внешним миром. Трагикомедия по пьесе Э. Олби. Режиссер: Михаил Масляков В ролях: Даниил Игошев, Николай Ерофеев