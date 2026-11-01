Что случилось в зоопарке?
Гаванская улица, 3
Начало:
Завершение:
1290₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Зоопарк – это человеческая жизнь. Одна случайная встреча переворачивает весь тщательно выстроенный мир, обнажает хрупкость привычного бытия. Приходи, если любишь театр абсурда и хорошую драматургию.
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