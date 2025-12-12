Christmas Voices
наб. Обводного канала, 74Ц
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2500₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты
Необычное
Про событие
Музыкальное шоу Christmas Voices — рождественский концерт группы Юлайк. В этот вечер пять голосов создадут настоящую магию без единого инструмента, перенося зрителей в мир света, тепла и праздничного настроения. Знакомые мелодии рождественской классики, любимые саундтреки и новогодние мотивы прозвучат в завораживающих многоголосных аранжировках. Под куполом планетария, на фоне космических пейзажей, оживут хиты ABBA, Celine Dion, Andrea Bocelli, Perry Como (Magic Moments), Микаэла Таривердиева и других легендарных исполнителей. Группа ЮLАЙК (U Like) — это настоящий оркестр из пяти женских голосов, исполняющий современные акапелла-композиции в авторских аранжировках. Одна из лучших акапелла-групп мира. Тебя ждёт полное погружение в музыку без музыкальных инструментов и проживание поистине уникального аудиального и визуального опыта.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи