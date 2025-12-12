Музыкальное шоу Christmas Voices — рождественский концерт группы Юлайк. В этот вечер пять голосов создадут настоящую магию без единого инструмента, перенося зрителей в мир света, тепла и праздничного настроения. Знакомые мелодии рождественской классики, любимые саундтреки и новогодние мотивы прозвучат в завораживающих многоголосных аранжировках. Под куполом планетария, на фоне космических пейзажей, оживут хиты ABBA, Celine Dion, Andrea Bocelli, Perry Como (Magic Moments), Микаэла Таривердиева и других легендарных исполнителей. Группа ЮLАЙК (U Like) — это настоящий оркестр из пяти женских голосов, исполняющий современные акапелла-композиции в авторских аранжировках. Одна из лучших акапелла-групп мира. Тебя ждёт полное погружение в музыку без музыкальных инструментов и проживание поистине уникального аудиального и визуального опыта.