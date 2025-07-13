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Чотам? Наруто, Аватар, Стальной Алхимик

Александровский парк, 4к3

Начало:

Завершение:

от 1090₽ до 2090₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

«Чо там?» — это шоу, где комики обсуждают аниме-тайтлы, находя смешное в сюжете, персонажах и клише. Они спорят, шутят, устраивают голосования и разбирают персонажей. Здесь можно не просто послушать, но и поучаствовать: предложить тему, высказать мнение и хорошо провести вечер. Комики: Мадияр Хакимов, Адиль Абдигаппар, Максат Мадали. Тайтл: Наруто, Аватар, Стальной Алхимик

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