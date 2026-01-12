Будут внимательно читать небольшие рождественские истории разных авторов, делиться впечатлениями, слушать друг друга и получать удовольствие от текста и общения. В центре разговора — магия святочного рассказа, тепло привычных праздничных ритуалов и важные вопросы, которые мы редко задаём себе в суете. С какими чувствами мы провожаем этот год? Чего искренне ждём и на что надеемся? И главное — что для каждого из нас значит чудо: внезапная радость, участие другого человека или просто способность посмотреть на привычные вещи другими глазами? Ведущая — Евгения Алексеева.