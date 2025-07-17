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Chili Sanchos

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты

Про событие

Чили Санчос - cамые жгучие мексиканцы из Санкт-Петербурга. ?Дикий и неукротимый огонь, который превратит твою жизнь в незабываемую фиесту. Тебе дадут попробовать и «муа-муа» и «джаггер-джагу» приправленную самым острым соусом, от которого запылают все твои внутренности и особенно — твоё сердечко. ? ?Эти мучачос заставят улыбаться тебя до конца вечера. Бронь столов (без депозита) — +7 966 929 00 40

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