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Чёрное/Белое

Камерный театр Малыщицкого
ул. Восстания, 41

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Рубен Давид Гонсалес Гальего, автор романа «Белое на чёрном», изнутри знает жизнь российских приютов для людей, родившихся с отклонениями в развитии. Попав в систему призрения еще в младенчестве, Гальего, от рождения страдающий детским церебральным параличом, прошел свою собственную историю потери всего и обретения себя. От трагического начала своей биографии до счастливого конца, когда он стал известным журналистом и писателем. Его роман, состоящий из коротких рассказов пронзителен. Каждый рассказ – острая боль, вызванная конкретным разговором, конкретной ситуацией, конкретными людьми. Сохранять себя в этой жизни непросто. Сохранять себя в нечеловеческих условиях – геройство… Продолжительность спектакля 2 часа без антракта.

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