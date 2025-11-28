Рубен Давид Гонсалес Гальего, автор романа «Белое на чёрном», изнутри знает жизнь российских приютов для людей, родившихся с отклонениями в развитии. Попав в систему призрения еще в младенчестве, Гальего, от рождения страдающий детским церебральным параличом, прошел свою собственную историю потери всего и обретения себя. От трагического начала своей биографии до счастливого конца, когда он стал известным журналистом и писателем. Его роман, состоящий из коротких рассказов пронзителен. Каждый рассказ – острая боль, вызванная конкретным разговором, конкретной ситуацией, конкретными людьми. Сохранять себя в этой жизни непросто. Сохранять себя в нечеловеческих условиях – геройство… Продолжительность спектакля 2 часа без антракта.