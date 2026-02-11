Представь: за окном шум города, а ты находишься в уютном месте, где мягкий свет, бокал хорошего вина, и тёплый «ламповый» треск виниловой иглы. Тебя приглашают не просто на лекцию, а в психоаналитическую гостиную. Тут не будут перемывать кости и сплетничать. Здесь будут слушать музыку. Настоящую, аналоговую. И через неё попробуешь понять: как мальчик, лишенный детства, создал величайшие хиты современности? Где грань между гениальностью и травмой? Почему вам стоит прийти: — Вкус: Бокал бесплатного вина для расслабления и честного разговора — Звук: Живой звук винила. Ты услышишь то, что «съедает» цифровой стриминг — Смысл: Разбор личности Майкла через архетипы, детские травмы и механизмы защиты психики (без скучной терминологии) Ведущая: Ульяна Радченко, психолог-бариста