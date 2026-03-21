Реверсивная драма в одном действии по мотивам пьесы А.П. Чехова «Три сестры» Описанная А.П. Чеховым история большой семьи полковника Прозорова, командированной вместе с воинской частью из Москвы в провинцию, рассказана с точки зрения брата Андрея Сергеевича, который изучал в университете иностранные языки и науки, мечтал стать профессором, но женился на провинциальной девушке, завёл детей и отказался от идеи возвращаться в столицу. В основе спектакля — каноническая пьеса классика, однако некоторые её события происходят в спектакле «за сценой», а на первый план выходит театральная фантазия на тему судьбы Андрея, его взаимоотношений с сестрами и реальностью. Спектакль рассказывает о том, как молодой человек оказывается чужим и вычеркнутым из семьи, но пытается найти себя и заявить о своей состоятельности.