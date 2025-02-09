Топовые комики ждут не дождутся встречи с тобой! Крутой стендап-концерт в центре Петербурга. Радовать тебя в это вечер будут участники ТВ и YouTube проектов. Только лучшие выступающие, только проверенный материал! Концерты пройдут 9 февраля в 16:00 и 19:00 *Состав комиков может меняться.