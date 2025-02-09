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Большой Stand Up концерт в центре Питера

Art Lab Medovarus Bar
Мучной переулок 5

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Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Топовые комики ждут не дождутся встречи с тобой! Крутой стендап-концерт в центре Петербурга. Радовать тебя в это вечер будут участники ТВ и YouTube проектов. Только лучшие выступающие, только проверенный материал! Концерты пройдут 9 февраля в 16:00 и 19:00 *Состав комиков может меняться.

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