Большой Stand Up концерт в центре Питера
Мучной переулок 5
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Завершение:
800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Топовые комики ждут не дождутся встречи с тобой! Крутой стендап-концерт в центре Петербурга. Радовать тебя в это вечер будут участники ТВ и YouTube проектов. Только лучшие выступающие, только проверенный материал! Концерты пройдут 9 февраля в 16:00 и 19:00 *Состав комиков может меняться.
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