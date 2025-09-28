Это мероприятие: — не нетворкинг, но ты уйдёшь с полезными и дружескими знакомствами; — не актёрский тренинг, но точно раскрепостишься и станешь смелее в коммуникации с другими людьми; — 4 часа упражнений и игр на развитие навыков коммуникации и импровизации в общении. Все вместе, в группах и индивидуально (по желанию) в игровом расслабленном формате ты будешь пробовать разные стратегии в общении, новые фишки и выйдешь на новый уровень общения с другими людьми. Весело и полезно! Уйдёшь с повышенным настроением и социализированным, как в песочнице, только для взрослых. Финал: игровой конкурс сторителлинга, где можно рассказать о себе или презентовать свой продукт с поддержкой ведущего. Продолжительность игры: 3,5–4 часа. Количество участников: 40–70 человек. Ведущая: Жанна Мороз — продюсер театральных и культурных проектов, тренер по эффективному общению и самопрезентации, режиссёр документальных спектаклей.