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Большая коммуникативная игра
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 4000₽
Возраст 18+
Игры
Мастер-классы
Про событие
Это мероприятие: — не нетворкинг, но ты уйдёшь с полезными и дружескими знакомствами; — не актёрский тренинг, но точно раскрепостишься и станешь смелее в коммуникации с другими людьми; — 4 часа упражнений и игр на развитие навыков коммуникации и импровизации в общении. Все вместе, в группах и индивидуально (по желанию) в игровом расслабленном формате ты будешь пробовать разные стратегии в общении, новые фишки и выйдешь на новый уровень общения с другими людьми. Весело и полезно! Уйдёшь с повышенным настроением и социализированным, как в песочнице, только для взрослых. Финал: игровой конкурс сторителлинга, где можно рассказать о себе или презентовать свой продукт с поддержкой ведущего. Продолжительность игры: 3,5–4 часа. Количество участников: 40–70 человек. Ведущая: Жанна Мороз — продюсер театральных и культурных проектов, тренер по эффективному общению и самопрезентации, режиссёр документальных спектаклей.
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Комментарии
Максим7 апреля 2025, 23:27
Принимал участие в прошлой игре, остался очень доволен! Отличное место для проведения выходного дня, прокачки навыков коммуникации и новых знакомств. Жанна - очень милая и опытная ведущая. Постоянно держит во внимании и умело ведет игру. Всем рекомендую!
Очень понравилась атмосфера, вовлеченность, заряд Жанны. Классно провели время, научились новому, обрели навыки, вышли из зоны комфорта. Правда, здесь иногда приходится делать непривычные для тебя вещи, которые сначала кажутся непонятными, но быстро раскрываются с совершенно уникальной стороны. Учишься быть открытым без страха, рефлексирующим без самокопания и просто свободным без сомнений. Спасибо Жанне за возможность познакомится с такой стороной общения и взаимодействия.