Спектакль-пазл. В результате насилия отчима сознание Билли стало дробиться, превращаясь в пазл, чтобы защитить мальчика и приспособиться к суровой жизни. В осознанном возрасте каждая из 24-х его личностей стала отдельным кусочком головоломки. Спектакль создан на основе оригинального сценария, в основе которого воспоминания, статьи, документальные фильмы и книги Д. Киза.