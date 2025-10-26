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Билли Миллиган

Театральная мастерская «Тет-А-Тет», Кадетская линия, 5к2Д (Театр «НИТИ»)

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль-пазл. В результате насилия отчима сознание Билли стало дробиться, превращаясь в пазл, чтобы защитить мальчика и приспособиться к суровой жизни. В осознанном возрасте каждая из 24-х его личностей стала отдельным кусочком головоломки. Спектакль создан на основе оригинального сценария, в основе которого воспоминания, статьи, документальные фильмы и книги Д. Киза.

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