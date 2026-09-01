Бесы
Литейный проспект, 46
Начало:
Завершение:
от 2600₽ до 3000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Этот спектакль о выборе человеком жизни для себя, для страны и для человечества в целом. Но любая цель не стоит человеческой жизни». «Бесы» задуманы как диалоги молодых о самом важном, о смысле человеческого существования, о невозможности жизни вне веры во что-то высшее. Продолжительность: 2,5 часа с антрактом.
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