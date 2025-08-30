Большой стендап концерт, на котором пять опытных комиков из Санкт-Петербурга и Москвы расскажут свой самый смешной материал. Идеальное шоу для всех, кто хочет полноценно окунуться в мир комедии и познакомиться со стендапом в формате оффлайн! Атмосферный бар в центре Питера, неаполитанская пицца, большой выбор крафтовых напитков, а также лучшие шутки — что еще нужно для идеального вечера выходного?