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Best of Stage

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 1700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Большой стендап концерт, на котором пять опытных комиков из Санкт-Петербурга и Москвы расскажут свой самый смешной материал. Идеальное шоу для всех, кто хочет полноценно окунуться в мир комедии и познакомиться со стендапом в формате оффлайн! Атмосферный бар в центре Питера, неаполитанская пицца, большой выбор крафтовых напитков, а также лучшие шутки — что ещё нужно для идеального вечера выходного?

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Комментарии

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Максим
5 ноября 2023, 19:43

Кто из комиков будет?

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