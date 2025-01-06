Best of Stage | 19:00
Stage StandUp Club | Red Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2100₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Большой стендап концерт, на котором шесть опытных комиков из Санкт-Петербурга и Москвы расскажут свой самый смешной материал. Идеальное шоу для всех, кто хочет полноценно окунуться в мир комедии и познакомиться со стендапом в формате оффлайн! Атмосферный бар в центре Питера, неаполитанская пицца, большой выбор крафтовых напитков, а также лучшие шутки — что еще нужно для идеального вечера выходного?
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