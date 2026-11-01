Встреча небольшим кругом в баре, обсуждение насущных вопросиков, послушаешь чужие мнения. Нужен совет? Поддержка? Мнение? Приходи, поболтаешь! Билет в ТГ Первая встреча — пилотная. Бери минимальный тариф. Подойдёт тем, кто: — любит и хочет общаться вживую — для кого мнение и поддержка окружающих имеют значение — не краснеет от мата и не обижается на «иди ты» — верит, что в споре рождается истина и открыт к чужим точкам зрения Кому не пройдёт: — Тем, кто чувствителен к отличным точкам зрения — Тем, кто любит говорить чтобы говорить, а не чтобы донести мысль — Тем, кто не готов «передумать» в процессе дискуссии — Тем, кто планирует набраться В общем, вечер перестаёт быть томным, господа присяжные заседатели. Участие: Посильный донат от 500 + любой напиток в баре. Для тех, кому сложно с донатами, напиши @simmarin или заполни анкету, там будет примерная шкала.