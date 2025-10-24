ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Бедная девушка

ул. Чайковского 34

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2600₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Comedy Musical. Неунывающая героиня — в поисках себя в незнакомой стране. Городской романс и арии мюзиклов, Нью-Йорк, Париж и любимый Питер. Путь от художницы до Доминиктрисы и победа смертью силой великой литературы и вселенской любви. «Когда душа тоскует и просит её куда-нибудь сводить — где есть другие души, я иду в кабак». Жизненные истории, рассказанные откровенно и с самоиронией, песни и танцы, красивые женщины и страстные мужчины — всё это «Бедная девушка». Сбор гостей за час до спектакля. Заказы в баре принимаются до и после спектакля, а также в антракте, обслуживание во время спектакля приостанавливается. Спектакль по автобиографичному роману Юлии Беломлинской «Бедная Девушка или яблоко, курица, Пушкин». Организаторы постарались сохранить авторский текст и особую атмосферу. Спектакль содержит ненормативную лексику.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Русалочка
Русалочка

1700₽

Монро: ненормальная!
Выбор редакции
Монро: ненормальная!

от 2150₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста