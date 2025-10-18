Comedy Musical. Неунывающая героиня — в поисках себя в незнакомой стране. Городской романс и арии мюзиклов, Нью-Йорк, Париж и любимый Питер. Путь от художницы до Доминиктрисы и победа смертью силой великой литературы и вселенской любви. «Когда душа тоскует и просит её куда-нибудь сводить — где есть другие души, я иду в кабак». Жизненные истории, рассказанные откровенно и с самоиронией, песни и танцы, красивые женщины и страстные мужчины — всё это «Бедная девушка». Сбор гостей за час до спектакля. Заказы в баре принимаются до и после спектакля, а также в антракте, обслуживание во время спектакля приостанавливается. Спектакль по автобиографичному роману Юлии Беломлинской «Бедная Девушка или яблоко, курица, Пушкин». Организаторы постарались сохранить авторский текст и особую атмосферу. Спектакль содержит ненормативную лексику.