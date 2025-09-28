Коломбина, Арлекин и Пьеро: классический любовный треугольник из комедии масок на сцене трансформируется в печальную историю о смерти, дружбе и возможности чувствовать в нашем непростом мире. Пьеса, написанная Александром Блоком для Всеволода Мейерхольда, вызвала критическое разногласие публики: некоторые не смогли принять особенную форму художественности постановки, в то время как другие увидели в ней начало нового искусства. Символизм начала 20 века наполнил жизнью кукольно-метафоричных героев, вновь и вновь пытающихся вырваться из заколдованного круга собственных обстоятельств. Пока на сцене разворачивается настоящий балаганчик, всё, что остаётся — надеяться, любить и верить: не только застывшей Коломбине, печальному Пьеро и веселому Арлекину, но, в первую очередь, самим себе: верить, что вместо «вечного ужаса, вечного мрака» рано или поздно всё-таки наступит «вечное счастье». Режиссер: Надин Мимина