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Атмосферная проверка

Прекрасный Есенин
ул. Чехова, 17/9

Начало:

Завершение:

390₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Для тебя выступят опытные комики, одни из лучших в Питере, с новыми и проверенными шутками, чтобы доработать монолог для записи на YouTube и ТВ. Стань первым, кто услышит новые шутки и посмеётся над проверенными, всё это дополнит кайфовая импровизация. Запуск гостей за 30 минут до начала мероприятия. Рассадка свободная и осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене. К тебе за стол могут кого-то подсадить, чтобы уплотнить посадку. Количество мест ограничено.

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