Горчица — это молодежный арт-маркет. На маркете соберутся 100+ художников: среди них будут авторы комиксов, керамисты, создатели стикеров VK и другие яркие люди из творческой сферы. Тебя ждёт: • авторские иллюстрации, керамика, украшения, ковровая вышивка и многое другое • квест с подарками за покупки на мероприятии • атмосфера праздника и счастья