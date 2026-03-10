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Про событие
Горчица — это молодежный арт-маркет. На маркете соберутся 100+ художников: среди них будут авторы комиксов, керамисты, создатели стикеров VK и другие яркие люди из творческой сферы. Тебя ждёт: • авторские иллюстрации, керамика, украшения, ковровая вышивка и многое другое • квест с подарками за покупки на мероприятии • атмосфера праздника и счастья
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