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Арт-маркет «Горчица»

Лодейнопольская улица, 5

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Горчица — это молодежный арт-маркет. На маркете соберутся 100+ художников: среди них будут авторы комиксов, керамисты, создатели стикеров VK и другие яркие люди из творческой сферы. Тебя ждёт: • авторские иллюстрации, керамика, украшения, ковровая вышивка и многое другое • квест с подарками за покупки на мероприятии • атмосфера праздника и счастья

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