Арахна-рейв II (Arachna Rave II)
Уточняй у организатора
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Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Драм-н-бейс, техно, псай-транс, дабстеп и брейкбит всю ночь на 4 танцполах. Старые стены, высокие потолки, эхо. Никаких соседей, только пространство, музыка, свет и ты. 51 артист, четырнадцать часов музыки и четыре сцены. Дресс-код: вход в костюме приветствуется. Бабочка, светлячок, комар, стрекоза или сам Паук. Выбор за тобой. В общем, всё, что ползёт, летает, жужжит и жалит. Добро пожаловать в рой. Ggrossy L.kid Inspector Nrgj Spacemannn Mntr Drmz k1_ya Svdj Gingerbread Mg42 Dark Wizards Kuroizzz Egoronce Потап Nøxia Lumi Tech Shanty Acid Rain Ahau Barabass Snat Bekon George Fox Gizzay Stilll Døcra Spidi Unity Efremov Drakula Danilovich Arrhythmia Sparks Kesha Andrew Unknown Kt Dysmorphobiya R-Sky Ra_shee Nonodrama ?El Vertalissimo Samatra Alak Mech Detonator Buzza Bushemi Paskanaama Mir Dikobrazo
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