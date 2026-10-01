Антон Остерников
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
По словам Антона — это его «Терминатор 2». По первым отзывам зрителей — это моноспектакль, искренне и душевно представляющий поколение 90-х. Стендап для взрослых. Вспомнить, задуматься и посмеяться, как на кухне со старыми друзьями, можно уже этой осенью.
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