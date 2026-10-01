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Антон Остерников

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

По словам Антона — это его «Терминатор 2». По первым отзывам зрителей — это моноспектакль, искренне и душевно представляющий поколение 90-х. Стендап для взрослых. Вспомнить, задуматься и посмеяться, как на кухне со старыми друзьями, можно уже этой осенью.

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