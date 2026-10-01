По словам Антона — это его «Терминатор 2». По первым отзывам зрителей — это моноспектакль, искренне и душевно представляющий поколение 90-х. Стендап для взрослых. Вспомнить, задуматься и посмеяться, как на кухне со старыми друзьями, можно уже этой осенью.