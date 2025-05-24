Спектакль-концерт. Отвлекись от забот. Вдохни полной грудью. Улыбнись этому вечеру и новым поворотам жизни. Для этого не нужны транквилизаторы. Для этого есть — театрально-музыкальное объединение «Антидепрессант». Для этого есть дух андеграунда, где рок-н-ролл встречается с театром, а искренность важнее трендов и гламура. Песни Вити Цоя, Бори Гребенщикова, Юры Шевчука, Лени Федорова. Юмор и мудрость текстов Жванецкого. Лирика Боба Дилана и Александра Блока оживают на актерском квартирнике «Антидепрессант». Тебя ждут: Песни времен ленинградского рок-клуба (и не только), которым ты сможешь подпевать. Рассказанная от сердца история актёров, о любви и непростом времени.