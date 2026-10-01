АнимеКвиз 3.0
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
В прошлом году в Библиотеке Комиксов успешно прошли два аниме-квиза — и в этом году организаторы возвращаются с новыми силами, новыми вопросами и, конечно, новыми интересными тайтлами. Если ты уверен в своем умении отгадать персонажа по цвету радужки или предмету одежды, тебя ждут. Скучно не будет никому — организаторы честно стараются не повторяться ни с одним туром. Для участия можно подаваться командой (при регистрации указать количество участников) или в одиночку (команды будут формироваться на месте).
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