День открытых Дверей в Данжен Мастер
Данжен Мастер, улица Блохина, 3/1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Вечеринки
Про событие
Что тебя ждёт: Вход и участие — абсолютно бесплатные. Здесь будут рады видеть всех: и старых друзей, и тех, кто ещё ни разу не был в клубе. Бесплатный покрас миниатюр. Приходи, бери кисти и краски и создавай своего героя вместе с остальными. Общая зона для отдыха. Просмотр любимых фильмов и настольные игры для тех, кто хочет просто провести время в классной компании. ПвЕ-турнир. Сможешь ли ты одолеть самого Мастера? Приходи со своими персонажами или выбирай из готовых. Баллы и награды. За участие в турнире и другие активности на мероприятииты будешь получать баллы. В конце дня мы подведут итоги и вручат награды героям. Оставляй смайл в комментариях, если планируешь прийти: https://vk.ru/wall-227822034_1915
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи