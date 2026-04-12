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День открытых Дверей в Данжен Мастер

Данжен Мастер, улица Блохина, 3/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Вечеринки

Про событие

Что тебя ждёт: Вход и участие — абсолютно бесплатные. Здесь будут рады видеть всех: и старых друзей, и тех, кто ещё ни разу не был в клубе. Бесплатный покрас миниатюр. Приходи, бери кисти и краски и создавай своего героя вместе с остальными. Общая зона для отдыха. Просмотр любимых фильмов и настольные игры для тех, кто хочет просто провести время в классной компании. ПвЕ-турнир. Сможешь ли ты одолеть самого Мастера? Приходи со своими персонажами или выбирай из готовых. Баллы и награды. За участие в турнире и другие активности на мероприятииты будешь получать баллы. В конце дня мы подведут итоги и вручат награды героям. Оставляй смайл в комментариях, если планируешь прийти: https://vk.ru/wall-227822034_1915

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