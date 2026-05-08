Андрей Атлас | 21:30
ул. Восстания 24/27Б
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от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап-комик, актёр и сценарист. Известен честным и самоироничным юмором, а также выступлениями в проектах «Открытый микрофон», «StandUp» на ТНТ и «Roast Battle».
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