Импровизационное шоу, где трое комиков будут против логики. Три комика — Юра Иванов, Андрей Перелыгин и Никита Бардашевский — три раунда, три совершенно разных формата импровизации! «Андердоги»— это шоу, где нет сценария, нет заготовок, есть только здесь и сейчас. Они выйдут на сцену и будут создавать юмор на твоих глазах, основываясь только на своих гениальных (или не очень) идеях и подсказках зала. Три раунда – три вызова 1. Ответы Mail.ru Юра, Андрей и Никита столкнутся с самыми кринжовыми вопросами из интернета, о которых они не будут знать до начала шоу. Приготовься к неожиданным и смешным ответам. 2. Признание Зрители делятся анонимными историями о своих мелких грехах. Комики в роли суда присяжных раздувают эти истории до вселенских масштабов, добавляя драмы и абсурда. В конце – вердикт: виновен или нет? 3. Слайд-шоу моей истории На экране появляются случайные картинки, которые Юра, Андрей и Никита видят впервые. Им предстоит на ходу придумывать и рассказывать выдуманную историю или презентацию, логически вплетая в нее самые странные изображения. По итогу трёх раундов именно ты, зритель, решишь, кто из комиков станет победителем вечера.