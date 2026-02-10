Андеграунд Джи: ультра гипериздание
Чёртики, Невский проспект, 35Д
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Пора сказать: пока-пока лето! 4 сентября 21:00 Первый день — рэп музыка совместно с Usmanovfck. 5 сентября 19:00 Электронный движ + тур по бильярду Билет можно приобрести только на один день, или на 2 дня сразу.
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