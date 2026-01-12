Психологический перформанс-практикум. Почему в начале отношений мы готовы раствориться в другом человеке, а через год не понимаем, кто находится с нами в одной комнате? Как страсть превращается в глухую стену обид и где заканчивается созависимость и начинается та самая тихая, настоящая близость? Тебя ждёт психологический перформанс-практикум, где наука о мозге встретится с великой поэзией. Ты пройдёшь через стадии любовных отношений — от дофаминовой слепоты до сепарации и зрелого партнёрства, — а актёры станут живыми голосами этих состояний. Через пронзительную поэзию ты поговоришь о том, что невозможно объяснить сухими терминами: об идеализации, боли, гордости и принятии. Ведущий — Сергей Якушев.