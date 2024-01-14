Анатолий Бороздин. Стендап-концерт
Stage StandUp Club | Black n Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Анатолий Бороздин - комик-блондин, но вы поймёте это, только увидев его живое выступление. Принимал участие в проектах «Открытый микрофон», «Stand Up» на ТНТ, OUTSIDE STAND UP и шоу «РАЗГОНЫ». Запуск гостей в 18:30. Начало в 19:00.
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