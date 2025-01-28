В этот уютный зимний вечер стены «Спальни» Циферблата наполнятся нежными вибрациями теплых авторских песен Анастасии Барановской, которые она исполнит для тебя в составе своих любимых друзей и талантливых музыкантов. Анастасия Барановская - певица и автор-исполнитель из Санкт-Петербурга, художник-иллюстратор картин к своей музыке. Основа проекта - авторские песни на русском и английском языках, а также картины-иллюстрации к ним. Про нежность, чувственность, прозрачность,… про глубину, которая сокрыта в каждом из нас. «Особое место в моём творчестве занимает песня «Ты» - обращение к тому самому человеку, который стал для меня настоящим проводником и светом в моём однажды потухшем мире. Эта песня - о чем-то очень трепетном и глубоком. О любви, о благодарности. Анастасия Барановская - вокал, клавиши. Артём Галемский - вокал. Павел Борисов - бас. Максим Беляков - кахон.