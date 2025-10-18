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Amora. Therapy

Taproom AF Brew, Курляндская улица, 48

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от 1750₽ до 1950₽
Возраст 18+
Спектакли
Вечеринки

Про событие

Иммерсивный ивент, где музыка, психология и искусство сольются в единый синтез. Никакой сцены: артисты не над людьми, а среди них как единый организм. Идея события посвящена шести ключевым эмоциям: любовь, радость, удивление, страх, гнев и грусть. Каждый артист станет воплощением одной из них. Сет, образ, театрализованная постановка, видеоряд и проекции индустриальной эстетики создадут полное погружение. Live History Records (21:00-00:00) — Relaidex (Санкт-Петербург) — Neuronex (Санкт-Петербург) — NERV3 (Санкт-Петербург) — Xorgen (Санкт-Петербург) Main (00:00-06:00) — Cutworx (Москва — Удивление) — Thematic (Санкт-Петербург — Гнев) — Chillhomers (Москва — Радость) — Kexit (Ростов-на-Дону — Страх) — Kije (Санкт-Петербург — Грусть) — Elibee (Санкт-Петербург — Любовь) Основной жанр: Drum & Bass Дресс-код: чёрный верх — цвет отказа от эго, одиночества и разделения. Это не только символ, но и холст: проекции пространства будут рисовать образы прямо на тебе.

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