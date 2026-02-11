В новой серии Бегальская и Вилкин продолжают исследование границ восприятия визуальных образов. Они ищут новые изобразительные решения, чтобы заставить зрителя перетряхнуть гардероб визуальных паттернов и клишированных интерпретаций. На этот раз фантасмагоричный мир художников раскрывается в глубину плоскости картины, создавая вселенную параллельно существующих и перетекающих друг в друга сюжетов. Это констелляция мизансцен, собранных из воспоминаний и плодов воображения авторов, которая неизбежно подключает зрителя к конструированию собственных смыслов. Название «Аллохория» отсылает к биологическому термину: так описывают свойства растений переносить семена в другое место с помощью ветра, воды, насекомых или человека. Развивая это как метафору, посетителя выставки можно представить средством переноса художественных смыслов в повседневность. Семена содержатся в жестах и мимике персонажей, эмоциональном фоне, телесной эмпатии — попадая в уголки сознания, они могут давать всходы в самых неожиданных местах. Так что посещение «Аллохории» — не отдельный эпизод в жизни зрителя: выставка намекает, что искусство встроено в более сложные конструкции нашего бытия, и провоцирует рефлексивность. Формат работ поддерживает ощущение фрагментированности восприятия: из разрозненных элементов, как в детских кубиках, возникает целостность изображения. Но трюк в том, что правило, по которому они объединены, никогда не понятно до конца. Взаимное перетекание фигур и фона усиливает амбивалентность восприятия, создавая многослойность композиции и играя с геометрией взгляда. При этом целостность удерживается цветом. Стоимость: 100 руб. —льготный билет, 200 руб. — полный билет Время работы галереи: Пн-Вс 11:00-19:00