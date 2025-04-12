Внимание: отмена мероприятия. Как в моменте времени создаются смыслы? Фристайл от легендарного МС Алёши Щербака, чемпиона V1 battle и Сникерс Урбании. Аккомпанирует Soundcheck band, джем-группа: барабаны — Георгий Аверин, бас — Александр Лебедев и гитара — Сергей Цхэ. Публика задаёт артистам темы для импровизации, тональности и даже темп исполняемых композиций.