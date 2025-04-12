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[отменено] Алёша Щербак & soundcheck band. Как из хаоса мысли рождается космос слов

Лекторий'порт «Студия 42», Кожевенная линия, 40Д

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

Внимание: отмена мероприятия. Как в моменте времени создаются смыслы? Фристайл от легендарного МС Алёши Щербака, чемпиона V1 battle и Сникерс Урбании. Аккомпанирует Soundcheck band, джем-группа: барабаны — Георгий Аверин, бас — Александр Лебедев и гитара — Сергей Цхэ. Публика задаёт артистам темы для импровизации, тональности и даже темп исполняемых композиций.

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