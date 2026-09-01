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Алексей Стахович | 21:30

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Алексей Стахович представляет свой первый сольный стендап-концерт «Персонаж», в котором он рассказывает про свой быт, проблемы и почему жанр его жизни это комедия. Он и есть главный герой этого произведения, в котором зрители смогут узнать самих себя. Алексей Стахович — стендап-комик, резидент «Stand Up» на ТНТ и «Прожарка», участник проектов Medium Quality, участник проекта «Большое шоу».

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