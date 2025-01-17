Молодой комик, уже снявшийся в большом количестве ярких шоу: Разгоны, Книжный Клуб, Чужие Шпаргалки, а также записавший монолог для проектов «Стендап Комики» и «Outside Standup». Запуск гостей в 18:00. Начало в 19:00.