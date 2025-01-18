Алексей Соловьев
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Молодой комик, уже снявшийся в большом количестве ярких шоу: Разгоны, Книжный Клуб, Чужие Шпаргалки, а также записавший монолог для проектов «Стендап Комики» и «Outside Standup».
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