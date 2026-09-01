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Алексей Квашонкин

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Алексей Квашонкин — идейный вдохновитель Книжного Клуба на канале Стендап Клуба #1 и амбассадор слова «братанский». Три неизвестных факта про Квашонкина: он не националист, он не погибал в автокатастрофе и он участвовал в «Comedy Баттле» на ТНТ.

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