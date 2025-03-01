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Ах Астахова

Douglas
Финляндский просп., 1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты

Про событие

Ирина уже создала немало шедевров и провела сотни концертов по всей России и за её пределами. Стихи Ирины о поисках света, своего пути и любви. В них отражаются глубокие философские размышления о жизни, внутренние переживания человека. Гостей «Douglas» ждёт особенная программа из лучших стихов, наполненных любовью и свободой. *Ах Астахова — одна из самых популярных современных поэтов в России. Её творчество пленяет сердца тысяч людей, а концерты неизменно собирают полные залы.

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