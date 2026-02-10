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Абстрасенция: Атмосферный порт
Кожевенная линия, 34
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от 1300₽ до 3100₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Музыкальное путешествие фестиваля атмосферной электроники в Севкабеле. Более 15 музыкальных проектов, 2 сцены, будет всё — от кинематографичной электроники до гипнотических ритмов, от нежных мелодий до мощных лайв-импровизаций. Вечер, ночь и рассвет в потоке вдохновения от героев атмосферной электронной сцены на берегу Финского залива. Long Arm · slow sun · WoodMood · Snezhik · Rexlambo · Deescawa · Rautu · ОркестрOSC · Даша Даль · НЕТ · K.Numen · Leo Somna Music · hazzy · Kernel Panic · kiyán · Игорь Адамс · Secret Guests · и другие артисты.
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