Музыкальное путешествие фестиваля атмосферной электроники в Севкабеле. Более 15 музыкальных проектов, 2 сцены, будет всё — от кинематографичной электроники до гипнотических ритмов, от нежных мелодий до мощных лайв-импровизаций. Вечер, ночь и рассвет в потоке вдохновения от героев атмосферной электронной сцены на берегу Финского залива. Long Arm · slow sun · WoodMood · Snezhik · Rexlambo · Deescawa · Rautu · ОркестрOSC · Даша Даль · НЕТ · K.Numen · Leo Somna Music · hazzy · Kernel Panic · kiyán · Игорь Адамс · Secret Guests · и другие артисты.