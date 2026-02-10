ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Абстрасенция: Атмосферный порт

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 3100₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Музыкальное путешествие фестиваля атмосферной электроники в Севкабеле. Более 15 музыкальных проектов, 2 сцены, будет всё — от кинематографичной электроники до гипнотических ритмов, от нежных мелодий до мощных лайв-импровизаций. Вечер, ночь и рассвет в потоке вдохновения от героев атмосферной электронной сцены на берегу Финского залива. Long Arm · slow sun · WoodMood · Snezhik · Rexlambo · Deescawa · Rautu · ОркестрOSC · Даша Даль · НЕТ · K.Numen · Leo Somna Music · hazzy · Kernel Panic · kiyán · Игорь Адамс · Secret Guests · и другие артисты.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста