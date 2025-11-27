Бар «Модники» отмечает день рождения, превращаясь на вечер в легендарный Studio 54. Гостей ждёт welcome-игристое, розыгрыш сертификатов, танцы нон-стоп и фотосессия Ильи Медведева. Кульминация — выступление секретного гостя, а музыкальную эстафету подхватят Ozero Sveta / Djumandji.707. Dress-code: Studio 54.