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A year later: Modniki birthday party

Бар «Модники», улица Маросейка, 9/2с1

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Еда

Про событие

Бар «Модники» отмечает день рождения, превращаясь на вечер в легендарный Studio 54. Гостей ждёт welcome-игристое, розыгрыш сертификатов, танцы нон-стоп и фотосессия Ильи Медведева. Кульминация — выступление секретного гостя, а музыкальную эстафету подхватят Ozero Sveta / Djumandji.707. Dress-code: Studio 54.

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