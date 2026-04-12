32 года Underground Experience
Кожевенная линия, 34
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Промо-команда решила отпраздновать в этот раз день рождения по-домашнему. В этом году будут играть все те, кто играл на первом мероприятии 32 года назад в клубе «Тэн»: Костя Лавский, Кузьма, Массальский, неповторимая Анжела Шульженко и диджей Слон. Также состав усилен резидентами: Демидов, Залётный, Ершов, Апатит. И ещё будет лайв проекта из нулевых Mass Fatality с электро-сетом.
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