Промо-команда решила отпраздновать в этот раз день рождения по-домашнему. В этом году будут играть все те, кто играл на первом мероприятии 32 года назад в клубе «Тэн»: Костя Лавский, Кузьма, Массальский, неповторимая Анжела Шульженко и диджей Слон. Также состав усилен резидентами: Демидов, Залётный, Ершов, Апатит. И ещё будет лайв проекта из нулевых Mass Fatality с электро-сетом.