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12 стульев. Фрик-кабаре

Театр Эстрады им. Аркадия Райкина
Большая Конюшенная ул., 27

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

В основу спектакля легла, пожалуй, самая авантюрная история в истории русской литературы под авторством Ильфа и Петрова – «12 стульев». Это история о том, как великий комбинатор Остап Бендер вместе со своим «напарником» Кисой Воробьяниновым пытаются найти бриллианты мадам Петуховой, припрятанные в одном из 12 стульев от мебельного гарнитура. Резиденты кабаре фрагментарно перенесли роман на сцену, сдобрили его танцами, песнями и эпатажными образами, превратив народную классику в настоящую карнавальную феерию. Продолжительность – 3 часа 20 минут с антрактом.

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