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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Зodiac: Dancing Under The Stars

Volna, Береговая улица, 10

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вибрации мелодичного хауса, река ритмов и тонкие энергии. Line-up: Andrey Satori Marc Moan Guru Пусть ночь будет полной звёзд и бесконечного движения!

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