Зodiac: Dancing Under The Stars
Volna, Береговая улица, 10
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вибрации мелодичного хауса, река ритмов и тонкие энергии. Line-up: Andrey Satori Marc Moan Guru Пусть ночь будет полной звёзд и бесконечного движения!
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