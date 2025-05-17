Вечеринка, на которой ночь зальёт плотной электроникой. Трио Marc Moan, Andrey Satori и Guru выходят в тройной back-to-back и держат танцпол на единой Волне. С 22:00 пять часов без перерыва — мелодичный хаус, фирменный грув и идеальный драйв, чтобы ты не терял ритма ни на секунду. Бар работает с 18:00, старт вечеринки в 22:00.