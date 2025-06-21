Zhara Pool Fest
Левобережная улица, 72
Начало:
Завершение:
от 2700₽ до 8600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Музыкальный фестиваль под открытым небом, на котором развернётся 4 музыкальные арены с уникальным форматом, а в основе станет большой бассейн с подогревом. Освещённая яркими огнями ночью территория вокруг бассейна превратится в большую танцевальную экосистему с различными интерактивными зонами, световыми инсталляциями и шоу. Бассейн будет работать всю ночь, а на сценах фестиваля выступят более 30 артистов. Бронь столов и размещение за ними возможно только при наличии билетов категории VIP или BACKSTAGE и оплачивается отдельно.
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