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Zhara Pool Fest

Embargo Villa
Левобережная улица, 72

Начало:

Завершение:

от 2700₽ до 8600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Музыкальный фестиваль под открытым небом, на котором развернётся 4 музыкальные арены с уникальным форматом, а в основе станет большой бассейн с подогревом. Освещённая яркими огнями ночью территория вокруг бассейна превратится в большую танцевальную экосистему с различными интерактивными зонами, световыми инсталляциями и шоу. Бассейн будет работать всю ночь, а на сценах фестиваля выступят более 30 артистов. Бронь столов и размещение за ними возможно только при наличии билетов категории VIP или BACKSTAGE и оплачивается отдельно.

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