Музыкальный фестиваль под открытым небом, на котором развернётся 4 музыкальные арены с уникальным форматом, а в основе станет большой бассейн с подогревом. Освещённая яркими огнями ночью территория вокруг бассейна превратится в большую танцевальную экосистему с различными интерактивными зонами, световыми инсталляциями и шоу. Бассейн будет работать всю ночь, а на сценах фестиваля выступят более 30 артистов. Бронь столов и размещение за ними возможно только при наличии билетов категории VIP или BACKSTAGE и оплачивается отдельно.