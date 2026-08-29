Утренние практики в Садах Провинции
Новая провинция, проспект Маршала Жукова, 35/8
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Месяц утренней гармонии и вдохновения. Всё лето встречали утро с пользой для души и тела, а в августе продолжают традиционные практики на свежем воздухе. Каждую неделю — йога, пилатес, творчество и тёплые встречи с соседями. Пилатес + пикник на полянке Начало всех встреч — в 8:00. Практики проводит сертифицированный инструктор Валентина Атоян. Все практики проходят на платной основе (стоимость уточняй) Запись и подробности по тел. (Telegram, WhatsApp), Мария.
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