Месяц утренней гармонии и вдохновения. Всё лето встречали утро с пользой для души и тела, а в августе продолжают традиционные практики на свежем воздухе. Каждую неделю — йога, пилатес, творчество и тёплые встречи с соседями. Пилатес + пикник на полянке Начало всех встреч — в 8:00. Практики проводит сертифицированный инструктор Валентина Атоян. Все практики проходят на платной основе (стоимость уточняй) Запись и подробности по тел. (Telegram, WhatsApp), Мария.